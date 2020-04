Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kein Gurt angelegt - Führerschein weg

Bad Lobenstein (ots)

Am 18.04.2020 gegen 20:00 befuhr ein 49- jähriger Kraftfahrer in Bad Lobenstein die Straße Am Alten Hügel. Da er hierbei nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Vortest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt vor Ort unterbunden. Mit dem 49- jährigen Mann wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Schleiz durchgeführt. Der Führerschein des 49- jährigen Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.

