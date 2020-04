Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Stahlseilrolle verletzt Arbeiter schwer

Gefell, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 17.04.2020 gegen 09:30 Uhr ereignete sich in einem metallverarbeitenden Betrieb in Gefell ein Arbeitsunfall. Ein Mitarbeiter betrieb einen mit einer ca. vier Tonnen schweren Stahlseilrolle beladenen Kran. Dabei schwenkte die Rolle seitlich aus und quetschte kurzzeitig einen anderen Mitarbeiter zwischen dieser und einer weiteren Stahlseilrolle ein. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

