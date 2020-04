Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall auf Chausseehauskreuzung

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 17.04.2020 gegen 07:45 Uhr befuhr der 42-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhägers die Jenaer Straße und beabsichtigte an der Chausseehauskreuzung nach links abzubiegen. Hierbei übersah er eine 24-jährige Frau in ihrem Pkw Golf, welche ihm entgegen kam und vorfahrtsberechtigt war. Mittig der Kreuzung kam es daher zu einer Kollision. Personen wurden nicht verletzt.

