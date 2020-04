Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nicht zugelassenes Pannenfahrzeug auf Gehweg zurück gelassen

Sonneberg (ots)

Ein bisher Unbekannter befuhr mit einem Pkw Audi A 4 am Donnerstag, 16.04.2020, im Zeitraum von 18 Uhr bis 22 Uhr den Kreisverkehr in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße und wollte diesen in Richtung Coburger Allee verlassen. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr brach an dem Fahrzeug aus unbekannter Ursache das hintere linke Rad samt Radlager, so dass der Pkw liegen blieb. Der Fahrer stellte den Audi auf dem Gehweg ab und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Die Ermittlungen ergaben, dass der Pkw nicht zugelassen ist. Die Zulassungsplaketten an den Kennzeichentafeln wurden unberechtigt angebracht. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zudem in der Fahrertür Betäubungsmittel.

Laut Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Fahrer um einen Mann von kräftiger Statur. Er ist ca. 165 cm groß und trägt schwarze lockige längere Haare.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Personen, die Angaben zu dem Fahrzeug, dem Fahrer und dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

