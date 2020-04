Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Saalfeld (ots)

Sonneberg/ Neuhaus: Unfall Corsa gegen Traktor

Gestern Abend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Opel Corsa die L1147 aus Neuhaus kommend in Richtung Katzhütte, ein Traktor fuhr vor ihm in gleicher Richtung. In einer Rechtskurve wollte der Traktor nach links in eine Einmündung einfahren, der Corsafahrer überholte trotz durchgezogener Begrenzungslinie in der Kurve und kollidierte mit dem abbiegenden Traktor. Der Corsa war danach nicht mehr fahrbereit, verletzt wurde niemand.

Saalfeld/ Unterwellenborn: Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Gestern Vormittag gegen 11:10 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Renault Clio in Unterwellenborn die Ernst-Thälmann- Straße aus Richtung Gorndorf kommend in Richtung Kaufland. Zur gleichen Zeit wollte ein 56-Jähriger mit seinem VW Caddy vom Schwarzaer Weg nach links auf die Ernst-Thälmann-Straße abbiegen, beachtete dabei die Vorfahrtsregel nicht und fuhr gegen die rechte vordere Seite des Clio. Der Fahrer des Clio wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rudolstadt: Illegale Müllentsorgung in Kiesgrube

Gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr wurde beobachtet, dass eine männliche Person mit Fahrrad und Anhänger illegal Müll entsorgt hat. Zeugen sahen, wie der Mann Gegenstände aus dem Anhänger nahm, diese in die sogenannte "Kiesgrube" bei Kirchhasel warf und dann mit seinem Fahrrad in Richtung Kirchhasel davonfuhr. Bei den entsorgten Sachen handelt es sich um Glasbausteine, die teils im Wasser lagen. Zur Personenbeschreibung: Der Mann ist ca. 60 Jahre oder auch älter und war mit einer roten Jacke o. einem roten Shirt bekleidet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell