Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallzeugen zu Auffahrunfall gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstag, 14.04.2020, gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Landstraße zwischen Neuhaus am Rennweg und Katzhütte an der Engstelle Wuhlsthaus ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Die Fahrerin eines Seat Ibiza musste aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs stark abbremsen und anhalten, der hinter ihr befindliche Pkw fuhr auf, so dass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Zeugen zu dem Unfall sowie der Fahrer bzw. die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 zu melden.

