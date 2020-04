Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermeintlicher Munitionsfund entpuppt sich als Metallpfeiler

Schalkau (ots)

Bei Schachtarbeiten wurde am Dienstag gegen 12:00 Uhr in der Bernhardstraße ein stark verrosteter metallischer Gegenstand im Erdreich entdeckt. Da man vermutete, dass es sich um einen Waffen- oder Munitionsfund handelt, wurde zur genaueren Abklärung der Munitionsbergungsdienst alarmiert. Dieser nahm den Gegenstand in Augenschein und gab Entwarnung da sich der Gegenstand als alter Metallpfeiler entpuppte.

