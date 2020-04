Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Lausnitz b. Neustadt an der Orla / B281, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 14.04.2020 gegen 11:45 Uhr musste der 57-jährige Fahrer eines Pkw Dacia auf der B281 am Abzweig Harrasmühle in Fahrtrichtung Pößneck verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihm befindliche 73-jährige Fahrer eines Pkw Opel erkannte die Situation zu spät und fuhr trotz Gefahrenbremsung auf den Pkw Dacia auf. Personen wurden dabei nicht verletzt.

