Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht auf Parkplatz

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 14.04.2020 gegen 10:45 Uhr versuchte die Fahrerin eines Pkw Ford auf einem Parkplatz in der Greizer Straße neben einem bereits abgestellten Pkw BMW einzuparken. Dabei kam es zur Kollision. In der Folge parkte die Frau ihren Pkw zwei Parklücken weiter ein und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte die verantwortliche Fahrerin bekannt gemacht werden. Gegen die 70-jährige Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

