Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Wohnungseinbruch

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 13.04.2020 kurz nach Mitternacht versuchten unbekannte Täter die Fensterjalousie eines Wohnhauses in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Pößneck aufzuhebeln. Durch die Geräusche wurden die Bewohner wach und schalteten das Licht ein. Daraufhin hörten die Geräusche auf. Am Folgetag wurden Beschädigungen an der Jalousie festgestellt und Anzeige erstattet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell