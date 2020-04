Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte erlegen Rehwild und trennen Haupt und Vorderläufe ab

Zeigerheim (ots)

Am Abend des Ostersonntag teilte ein Jagdpächter mit, dass er in seinem Revierbereich Zeigerheim ein totes Reh gefunden habe. Die eingesetzten Beamten stellten im Beisein des Geschädigten fest, dass ein oder mehrere Unbekannte das Tier widerrechtlich erlegt hatten. Dem Rehwild wurden außerdem das Haupt sowie die Vorderläufe abgetrennt. Aufgrund der Spurenlage wird Tierfraß nach derzeitigem Stand ausgeschlossen, weshalb Ermittlungen gegen Unbekannt aufgrund von Jagdwilderei geführt werden. Zeugen, welche im Jagdgebiet Zeigerheim in letzter Zeit Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden. Anmerkung: Weiterhin ergeht der Hinweis, dass im Bundesland Thüringen - unabhängig der momentanen Brut-und Setzzeit der dort lebenden Wildtiere- eine generelle Anleinpflicht aller Hunde im Wald besteht. Zuwiderhandlungen werden mit empfindlichen Strafen geahndet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell