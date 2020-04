Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall

Schleiz (ots)

Am 13.04.2020 gegen 06:50 Uhr ist ein 63-jähriger Mann aus dem Saale-Orla-Kreis aufgrund derzeit noch unbekannter Ursache mit seinem Pkw Mazda auf der Landstraße zwischen Ranis und Pößneck nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Das Fahrzeug wurde hierbei stark beschädigt, der Mann verstarb noch auf der Fahrt ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell