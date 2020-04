Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Altkleiderdieb nach Zeugenhinweis auf frischer Tat gefasst

Saalfeld (ots)

Am Montag wurde durch einen Zeugen eine männliche Person in den frühen Morgenstunden dabei beobachtet, wie sie den Kleidercontainer in der Lendenstreichstraße durchwühlte. Nach Verständigung der Polizei konnten die eingesetzten Beamten vor dem Container ein Fahrzeug feststellen, in dem sich mehrere Säcke befanden, welche mit Kleidung und Schuhwerk befüllt waren. Der Täter wurde kurz darauf mit ausgeschalteter Taschenlampe im Inneren des Containers festgestellt. Der 23-jährige gab sich geständig und räumte ein, in derselben Nacht bereits drei weitere Altkleidercontainer in Saalfeld ausgeräumt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen mehrfachem Einbruchsdiebstahl. Zeugenhinweise jederzeit an die LPI Saalfeld unter der 03671/560.

