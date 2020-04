Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kreisverkehr übersehen

Schleiz (ots)

Am 12.04.2020 befuhr gegen 13:00 Uhr ein 39-Jähriger aus dem Bereich Kahla mit seinem Kraftrad Honda die Landstraße aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Dittersdorf. Nach ersten Erkenntnissen fuhr dieser ungebremst auf den Kreisverkehr in Höhe Dittersdorf auf. Das Kraftrad hob daraufhin ab und der Mann sowie seine 35-jährige Mitfahrerin wurden in ein auf dem Kreisverkehr befindliches Gebüsch geschleudert. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell