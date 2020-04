Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Abbiegevorgang im Straßenverkehr auf den B88 missachtet

Saalfeld (ots)

Am 11.04.2020 gegen 10:15 Uhr befuhren zwei Fahrzeugführer die B88 aus Bad Blankenburg kommend in Fahrtrichtung Rottenbach. Am Ortseingang Quittelsdorf wollte das vorausfahrende Fahrzeug nach links auf einen Parkplatz einbiegen und wurde dennoch überholt. Beide Fahrzeuge kolliderten seitlich. Dabei wurde eine Fahrzeuginsassin verletzt und es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell