Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Am Ostersonntag ist der Streit um landwirtschaftliche Pachtfläche in Bad Blankenburg eskaliert

Saalfeld (ots)

Am Ostersonntag, dem 12.04.2020 gegen 09:35 Uhr, eskalierte ein Streit um eine landwirtschaftliche Pachtfläche in Bad Blankenburg. Zwei Männer gerieten in der Grießbacher Straße aneinander. Zuvor fuhr der Täter mit seinem Pkw beschleunigt auf den Geschädigten zu und bremste kurz vor diesem ab. Danach drohte der Pkw- Fahrer dem Geschädigten, falls er eine landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaften würde, weil der Täter diese selbst nutzen will. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Geschädigte für die umstrittenen Flurstücken gültige Pachtverträge vorlegen konnte. Nunmehr wird gegen den Landwirt wegen Verdacht der Bedrohung und der versuchten Nötigung ermittelt.

