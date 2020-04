Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Graffitti am Wahlkreisbüro der AFD

Saalfeld (ots)

Am 10.04.2020 gegen 01:40 Uhr wurde durch unbekannte Täter die Fassade des Wahlkreisbüros der AFD in der Brudergasse in Saalfeld/Saale besprüht. Es wurde ein ANTIFA Symbol und Symboliken für männlich und weiblich aufgesprüht. Auf der Tür ein Smilie. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise mit die Landespolizeiinspetion Saalfeld unter der Rufnummer 03671-560 entgegen.

