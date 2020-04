Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 16-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schleiz (ots)

Am 09.04.2020 befuhr gegen 18:30 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Kraftrad KTM die Landstraße von Ziegenrück kommend in Richtung Liebschütz. In einer Rechtskurve verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Fall und rutschte in den entgegenkommenden Pkw Opel einer 56-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste mittels Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, diese mussten zur Bergung abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell