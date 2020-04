Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld vom 09.04.2020

Saalfeld (ots)

Saalfeld: Renitenter Gast

Ein 56-Jähriger aus Niedrsachsen hielt sich seit ca. 2 Tagen zu Besuch in Saalfeld auf. Da er in dieser Zeit bereits mehrmals aggressiv und auch alkoholisiert war, bat die Wohnungsinhaberin ihn nicht mehr in die Wohnung zu kommen, woran er sich jedoch nicht hielt. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten ihn nur mit körperlicher Gewalt aus der Wohnung entfernen, zudem beleidigte er die Beamten und auch die Wohnungsinhaberin. Neben den Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung erwartet ihn zudem ein weiteres Verfahren wegen Widerstandes gg. die Polizeibeamten.

Sonneberg: Wildunfall

Vergangene Nacht gegen 02:00 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Kreisstraße von Theuern nach Rauenstein. Auf Mitte der Strecke überquerten plötzlich zwei Wildschweine die Fahrbahn, so dass der Skoda und die Wildschweine miteinander kollidierten. Ein Wildschwein verendete vor Ort, das andere ist weggerannt. Aufgrund des Frontschadens am Skoda war dieser nicht mehr fahrbereit, Sachschaden ca. 3000,00 Euro.

Saalfeld: 2 Unfälle ausgelöst durch einen Lkw-Reifen auf der Straße

Heute Nacht gegen 01:00 Uhr kam es zu zwei Verkehrsunfällen, ausgelöst jeweils durch einen Lkw-Reifen, der auf der Straße lag. Ein 36-Jähriger befuhr mit seinem Opel Meriva die B281 aus Saalfeld kommend in Richtung Unterwellenborn, übersah einen auf der Straße liegenden LKW Reifen und fuhr über diesen. Durch den Aufprall liefen von dem Pkw Betriebsflüssigkeiten aus. Die FFW kam zum Einsatz, um die Flüssigkeiten zu binden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Kurz danach fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Skoda Octavia über den gleichen Reifen, sein Fahrzeug wurde dabei nur leicht beschädigt und er konnte seine Fahrt fortsetzen. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt. Aufgrund der Straßenreinigungsarbeiten war die B281 in diesem Bereich bis gegen 02:30 Uhr gesperrt.

