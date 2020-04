Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gärtnerei und Tierarzt-Praxis

Sonneberg (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters an der Rückseite einer Gärtnerei in der Neustadter Straße Zutritt zum Objekt. Im Inneren wurden ein Spind und eine Registrierkasse aufgebrochen. Außerdem gelangten die Täter durch Aufhebeln einer Tür in eine angrenzende Tierarztpraxis. Zum Beutegut können bisher keine Angaben gemacht werden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Tat ereignete sich bereits am Samstag, 04.04.2020 gegen 23:30 Uhr. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen genommen.

