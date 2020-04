Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefälschte Kennzeichen an BMW

Schalkau (ots)

Während der Streifentätigkeit fiel den Beamten am Mittwoch, 08.04.202, gegen 01:45 Uhr in Schalkau im Gundelswinder Weg ein geparkter schwarzer BMW auf. An diesem waren die amtlichen Kennzeichentafeln offensichtlich durch selbstgefertigte Zulassungsplaketten gefälscht worden. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Kennzeichen zu einem anderen Pkw gehörten. Ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

