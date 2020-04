Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: In Wohnwagen eingebrochen

Saalfeld (ots)

Bereits in der Nacht vom 06. auf den 07. April betrat ein unbekannter Täter ein Grundstück in der Kulmbacher Str. in Saalfeld, nahm sich von der Terrasse mehrere Decken und Sitzpolster und eine Solarleuchte. Mit einer Gartenschere aus dem Schuppen verschaffte er sich dann Zutritt zu einem Wohnwagen auf dem gleichen Grundstück, indem er ein Fenster des Wohnwagens einschlug. Vermutlich verbrachte er dann die Nacht dort, aß eine Mandarine, benutzte die Toilette und rauchte vermutlich auch einen Joint. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

