Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwischenfazit Einhaltung Covid-19- Beschränkungen

Landkreise Slf/Ru., Son., Saale-Orla (ots)

Seit dem 03. April 2020 hat der Bußgeldkatalog betreffend den Coronavirus thüringenweit Gültigkeit. Beginnend ab diesem Datum bis zum gestrigen Montagabend wurden in den Landkreisen Saalfeld/ Rudolstadt, Sonneberg sowie Saale-Orla dementsprechend Verstöße festgestellt und geahndet. In allen drei Landkreisen wurden jeweils zwischen 6 bis 9 Vorfälle registriert, in Saale-Orla sowie Saalfeld-Rudolstadt blieb es bei Bußgeldverstößen. Im Bereich Sonneberg wurde eine Personenansammlung von 10 Menschen festgestellt, sodass diese sich nun strafrechtlich verantworten müssen. Generell, so zeigt es die Anruf- und Einsatzauswertung, melden zahlreiche Bürger aus allen drei Landkreisen Personenansammlungen, woraufhin, sobald als vom Einsatzaufkommen her möglich, ein Funkstreifenwagen entsandt wird. Häufig stellen die eingesetzten Beamten Jugendliche oder junge Erwachsene fest, welche sich nicht an die Vorschriften halten.

