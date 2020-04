Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut Einbruch in Landwirtschafts-Gebäude

Schalkau (ots)

In der Donnerstagnacht (02./03.04.2020) kam es in Schalkau in der Ehneser Straße zum bereits zweiten Einbruch in das dortige Landwirtschaftsgebäude. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich über das Hauptgebäude gewaltsam Zutritt, hebelten zahlreiche Büroräume auf und beschädigten mehrere Überwachungskameras. Im Anschluss wurde ein in der Wand verankerter Stahltresor heraus gerissen und aus dem Gebäude Richtung Grundstückszufahrt geschleift. Das Öffnen des Tresors gelang jedoch nicht, sodass dieser am Tatort zurückgelassen wurde. Aufgrund der zahlreichen Beschädigungen und Verwüstungen entstand Sachschaden von schätzungsweise 7000 Euro. Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld suchen dringend Personen, welche Verdächtiges im Tatzeitraum 02.04.20 23:00 Uhr bis zum 03.04.20 05:50 Uhr beobachtet oder vernommen haben - Hinweise unter 03672-4171464.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell