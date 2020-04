Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Körperverletzung an Tankstelle gesucht

Saalfeld (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 22:35 Uhr an einer Tankstelle in Saalfeld (Kreuzung Christian-Wagner-Straße/B281) zu einem Körperverletzungsdelikt. Der bislang unbekannte Beschuldigte fuhr mit seinem Fahrzeug auf das Tankstellengelände, seine Begleiterin ging in den Verkaufsraum hinein. Durch eine banale Äußerung des späteren Geschädigten (Anmerkung zum lauten Zuschlagen der Fahrzeugtür) fühlte sich der Täter offensichtlich dermaßen provoziert, dass er den 31-Jährigen Saalfelder erst ins Gesicht und später zu Boden schlug, sodass dieser ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine hinzugeeilte 24-Jährige wurde durch den unbekannten Beschuldigten ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit seinem schwarzen Fahrzeug, vermutlich Typ Mercedes Benz Vito, in Richtung Innenstadt und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Etwa 20-25 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Mütze und Jogginghose in Begleitung einer jungen Frau mit langen Haaren und Jogginghose. Zeugenaussagen zufolge wirkte es so, als stand der Beschuldigte unter Alkohol- oder Drogenbeeinflussung. Derzeit werden Videoaufzeichungen ausgewertet. Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der LPI Saalfeld unter 03671-560 zu melden. Insbesondere werden zwei Insassen eines silbernen VW T4 gesucht, welche die Tathandlung aus wenigen Metern Entfernung beobachtet haben könnten.

