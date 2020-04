Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angriff auf Wahlkreisbüro und weitere Örtlichkeiten

Saalfeld (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Angriff auf das Wahlkreisbüro "Die Linke" in Saalfeld. Unbekannte Täter hatten, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, einen Stein gegen eine Fensterscheibe des Büros geworfen, sodass Sachschaden entstand. Im Rahmen der Spurensuche wurde der Pflasterstein sichergestellt. Es wird nun aufgrund des Verdachts der politisch motivierten Sachbeschädigung ermittelt. Ähnlich gelagerte Vorfälle ereigneten sich ebenfalls in der Nacht von Samstag zu Sonntag an einer Kneipe in der Johannisgasse sowie einem Jugendzentrum in der Breitscheidstraße. Auch hier wurden Fensterscheiben mit Steinen eingeworfen.

In den vergangenen Wochen gab es zudem mehrere Angriffe auf das Wahlkreisbüro der AFD in Saalfeld. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

