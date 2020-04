Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchte Entwendung eines Zigarettenautomates

Bucha(bei Kamsdorf) (ots)

Bislang Unbekannte haben versucht, in der Nacht von Freitag zu Samstag in Bucha einen Zigarettenautomat zu entwenden. Aufgrund der Verankerung des Automates in der Hauswand gelang es jedoch augenscheinlich nicht, die Halterung vollständig zu lösen, sodass es bei der Versuchshandlung blieb. Am Automat entstand durch die Einwirkung Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zudem wies die betroffene Hauswand Beschädigungen auf, sodass auch hier Sachschaden entstand. Erst letzte Woche war es im Bereich Uhlstädt zu einem ähnlich gelagerten Vorfall gekommen- auch hier wurde versucht, vermutlich unter Zuhilfenahme eines Fahrzeugs, einen Zigarettenautomat aus der Verankerung zu reißen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Bucha, Schleizer Straße, in der Nacht vom 03. zum 04. April geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 in Verbindung zu setzen.

