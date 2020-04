Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 05.04.2020 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Moped die L2350 von Linda kommend in Richtung Kleina. Unmittelbar hinter ihm fuhr eine 15-Jährige auf ihrem eigenen Moped. Der junge Mann geriet folglich auf die rechte Bankette, kam ins Schlingern und kollidierte mit dem Moped der Jugendlichen. Beide kamen daraufhin zu Fall und verletzten sich leicht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jähringen einen Wert von 1,64 Promille. Dieser musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, der Führerschein wurde entzogen. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Körperverletzung verantworten. An den beiden Kleinkrafträdern entstand ein Gesamtschaden von ca. 700 Euro.

