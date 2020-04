Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zum Verkehrsunfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am Samstag kam es gegen 15:30 Uhr Am Mittleren Watzenbach an der Einfahrt zum Marktkauf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Aus Richtung Parkplatz Marktkauf kommend, überquerte die Radfahrerin fahrender Weise die Fahrbahn in Richtung KOM-Bus. Hierbei wurde sie von einem Pkw erfasst, welcher von der Rudolstädter Straße aus kommend in Richtung Beulwitzer Straße unterwegs war. Die Radfahrerin wurde mit schweren Verletzungen in die Thüringenklinik verbracht. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallgeschehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell