Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendtreffen mit hohen Kosten

Sonneberg (ots)

Am Samstag Abend stellte ein Sicherheitsdienst im Stadtzentrum von Sonneberg 10 Jugendliche fest, welche sich nicht an die Ausgangsbeschränkung hielten. Zudem verweigerten sie gegenüber des Sicherheitsdienst die Angabe ihre Personalien. Erst nach Einsatz der Polizei konnten die Jugendlichen namentlich bekannt gemacht werden. Alle 10 wurden in der Polizei Sonneberg an ihre Eltern übergeben und ihnen eröffnet, dass jeder Einzelne mit einem Bußgeld von 200,-EUR rechnen darf.

