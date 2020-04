Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Fahrer eines Kraftrades nach Gefährdung des Straßenverkehrs in Sonneberg

Bereits am 19.03.2020 gegen 16:00 Uhr sollte in Sonneberg im Kreuzungsbereich der Bettelhecker Straße / Ernst-Moritz-Arndt-Straße der Fahrer eines Kraftrades durch Polizeibeamte einer Kontrolle unterzogen werden, da an seinem Fahrzeug keine Kennzeichentafel angebracht war. Der Fahrer beschleunigte seine Crossmaschine jedoch, überfuhr die rot zeigende Ampel, befuhr am Bahnhof den Gehweg und Bussteig und flüchtete weiter Richtung Köppelsdorf sowie durch die Ortslagen Föritz, Neuhaus-Schierschnitz und weiter in Richtung Burggrub und Mostholz. Dort bog er in einen Waldweg ab und konnte unerkannt entkommen. Während der Verfolgung erhöhte der Fahrer innerorts die Geschwindigkeit auf bis zu 110 km/h, überholte andere Verkehrsteilnehmer rechts und links, so dass zahlreiche Fahrzeuge im Gegenverkehr Gefahrenbremsungen einleiten mussten.

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer, der wie folgt beschrieben wird:

- schlank - ca. 1,70-1,80 m groß - schwarze Jogginghose der Firma Jako - schwarze Halbschuhe - schwarz/weiße Jacke mit Aufschrift - Helm in der Farbe neon-orange mit Aufschrift

Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Crossmaschine, vermutlich eine Beta 125, in den Farben schwarz, weiß und rot.

Als Zeugen werden zudem die Fahrer zwei weiterer Motorräder mit Kreiskennern "KC" gesucht, die offensichtlich zusammen mit dem flüchtigen Fahrer unterwegs waren.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

