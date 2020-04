Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Spaziergängen finden Übungsbomben

Seltendorf (Sonneberg) (ots)

Am Mittwochabend fanden Spaziergänger an einem Flussufer in Seltendorf verdächtige, bombenähnliche Gegenstände. Die hinzugerufenen Bombenentschärfer (sog. Delaborierer) konnten Entwarnung geben. Es handelte sich um mehrere, mit Flüssigkeit gefüllte, Übungsbomben aus dem Weltkrieg, von denen für Personen keine Gefahr ausging. Jedoch waren die etwa 50 cm langen Übungsbomben mit einer Säure/ Flüssigkeit gefüllt, welche einen Umweltschaden verursachen könnte. Gegen 23 Uhr war der Einsatz beendet, Hinweise auf einen Umweltschadenseintritt liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell