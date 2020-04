Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte sprengen Automat und entwenden Zigaretten

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes bemerkte am heutigen Morgen, dass durch Unbekannte ein Zigarettenautomat am Sportplatz in Uhlstädt gesprengt wurde. Ermittler stellten fest, dass vermutlich mittels eines Böllers sowie eines eingeleiteten Gases versucht worden war, den Automat zu sprengen- Teile davon lagen in über 40 Metern Entfernung. Das Aufsprengen misslang jedoch, sodass der Automat vermutlich mit einem Stahlseil, welches an einem Fahrzeug befestigt war, aufgerissen wurde. Der oder die unbekannten Täter flüchteten mit zahlreichen Zigarettenschachteln sowie der Bargeldkassette. Vermutlich ereignete sich die Tat in der vergangenen Nacht. Zeugen, welche Verdächtiges gehört oder beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der KPI Saalfeld unter 03672-471-1464 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell