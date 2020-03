Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall bei Schneeglätte

Schleiz (ots)

Am 30.03.2020 befuhr gegen 09:30 Uhr ein 21-Jähriger aus Plauen mit seinem Lkw Mercedes Vito die Landstraße aus Dittersdorf kommend in Richtung Oettersdorf. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei der winterglatten Fahrbahn geriet der Mann nach einem Überholvorgang ins Schleudern. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten, überschlug sich anschließend und kam dann auf dem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, am Lkw entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

