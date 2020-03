Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit Vollsperrung der B 89 in Effelder

Frankenblick (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Montag mit seinem Pkw Hyundai gegen 17:15 Uhr die Sonneberger Straße in Effelder aus Sonneberg kommend. Beim Linksabbiegen in Richtung Marktplatz übersah er einen entgegenkommenden Fiat und kollidierte mit diesem. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Da Betriebsstoffe ausliefen kam die Feuerwehr zum Einsatz und die Ortsdurchfahrt Effelder wurde voll gesperrt. Der Unfallverursacher wurde aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

