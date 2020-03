Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sonneberg/ Schalkau: Zum Schutz mit Pfeil und Bogen...

Saalfeld (ots)

Gestern Nacht gegen 00:00 Uhr fuhr ein 43-Jähriger mit einem weißen Kleinbus in Schalkau umher, lief in einem Ortsteil auf der Treppe vor einem Haus auf und ab und schrie herum, dass er eine Frau, die jedoch nichts von ihrem Glück wusste, mit den mitgeführten Pfeil und Bogen beschützen wolle. Der Mann stand - so der erste Eindruck - erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel, verweigerte aber einen Test. In seinem Rucksack wurden später jedoch ca. 15 g Marihuana gefunden. Aufgrund seines Gesamtzustandes erfolgte die Einweisung in ein Fachkrankenhaus. Unfallspuren an dem weißen Kleinbus, wie ein beschädigter Außenspiegel und die fehlende Scheibe der Fahrertür, weisen darauf hin, dass der Schalkauer auf der nächtlichen Fahrt einen Unfall verursacht haben könnte. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell