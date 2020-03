Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Saalfeld (ots)

Saalfeld: Drogen in Wohnung gefunden

Samstagnacht wurde im Rahmen einer Überprüfung wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz in der Wohnung eines 44-jährigen in Saalfeld per Zufallsfund eine kristalline Substanz festgestellt und als illegale Droge identifiziert. Eine Anzeige bzgl. Verstoßes nach dem BtMG ist die Folge.

Sonneberg: Fahren unter und mit Drogen

Samstagnacht wurde in Gefell bei Sonneberg ein 20-Jähriger aufgrund auffälliger Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv auf THC. Im Fahrzeug wurden ein Joint, mehrere Rauschgiftutensilien sowie eine Tüte mit Kräutermischung aufgefunden, die teils auch dem anderen 20-jährigen Mitfahrer zuzuordnen sind.

Saalfeld/ Oberwellenborn: Tageseinnahmen der Milchtankstelle gestohlen

Freitagnacht vergangener Woche betraten unbekannte Täter die jederzeit öffentlich zugängliche "Milchtankstelle" in Oberwellenborn, öffneten gewaltsam den Automaten für Frischmilch und entnahmen die Geldkassette mit Wechselgeld und Tageseinnahmen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

