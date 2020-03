Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Natursteinmauer beschädigt und geflüchtet

Ebersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag zwischen 10:00 und 15:00 Uhr beschädigte ein Fahrzeug beim Abbiegen eine Natursteinmauer. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Nach dem Spurenbild befuhr ein größeres Fahrzeug (Lkw o.ä.) den Friesauer Weg in Richtung Friesau und bog am Teich nach rechts in Richtung Hauptstraße ab. Dabei beschädigte das Heck des Fahrzeugs beim Abbiegevorgang eine Natursteinmauer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

