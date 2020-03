Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geflüchtet...

Unterwellenborn (ots)

Im Zeitraum vom 21.03.20 bis zum 26.03.20 ereignete sich in Unterwellenborn im Bereich der August-Bebel-Straße, 16 ein Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein am Straßenrand stehendes blaues BMW Coupé beschädigt. Unbemerkt ergriff der vermutliche Schadensverursacher jedoch die Flucht. Hinterlassen hat er nur deutliche Kratzspuren und Gummiabrieb gut sichtbar am linken hinteren Bereich des PKW.

Die Polizei Saalfeld sucht nach Zeugen zum Unfallverursacher.

