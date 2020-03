Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zur falschen Zeit am falschen Ort

Saalfeld (ots)

Am Samstagnachmittag stellten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld im Rahmen einer Streifenfahrt eine männliche Person fest, welche die Straße Am Weidig mit einem Motorroller befuhr. Da der junge Mann keinen Helm trug, entschlossen sie sich die Person und den Roller einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass an dem Roller Rex RS 450 ein blaues Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 angebracht war und der Fahrzeugführer somit ein nicht versichertes Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum führte. Des Weiteren stellte sich in der Kontrolle heraus, dass der 24 Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, welche er zum Führen des Rollers benötigt. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet und die Weiterfahrt untersagt.

