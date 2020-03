Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs

Ziegenrück, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 09:45 Uhr wurde in Ziegenrück ein 18-jähriger Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Moped ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2017 angebracht war. Dies brachte der junge Mann in der Absicht an der Simson S51 an, um vorzutäuschen, dass ein aktueller Versicherungsschutz bestünde. Es wurde eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verdacht der Urkundenfälschung gefertigt.

