Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Audi RS 6 übersehen

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag gegen 11:30 Uhr hatte eine 78-jährige Fahrzeugführerin die Absicht vom Parkplatz des NETTO Einkaufmarktes auf die Oschitzer Straße in Richtung Stadtmitte aufzufahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Oschitz kommenden Audi. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, wobei am Audi ca. 15.000 Euro Sachschaden entstand. Am VW der Verursacherin entstanden 3.500 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt.

