Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Kameraden der Feuerwehr mit Rettungsspreizer befreien 84-Jährigen aus Renault Clio

Saalfeld (ots)

Gestern Vormittag befuhr ein 49-Jähriger mit einem Nissan Pickup einen landwirtschaftlichen Weg bei Dorfkulm in der Nähe von Saalfeld. Beim Abbiegen auf die Hauptstraße übersah er einen vorfahrtsberechtigten Renault Clio und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erhielt der Clio einen solchen Drall, dass er nach rechts in eine Hecke fuhr und zwischen zwei Bäumen stecken blieb. Da sich beim Renault nun die Türen nicht mehr öffnen ließen, konnte der hochbetagte Fahrer erst durch die Kameraden der Feuerwehr mit dem Rettungsspreizer befreit werden. Glück im Unglück, dass sowohl der 84-Jährige als auch der Unfallverursacher nur leicht verletzt wurden. Am Clio entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Nissan war nur leicht beschädigt und weiter fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell