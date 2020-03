LPI-SLF: Pressemeldungen der Landespolizeiinspektion Saalfeld

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Saalfeld: E-Bike gestohlen

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 24.03., 21:00 Uhr bis 25.03., 08:50 Uhr aus einem Privatgrundstück in der Saalfelder Friedhofstraße ein E-Bike im Wert von 2200,- Euro. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter über einen Privatweg, welcher direkt neben dem Haus liegt, durch ein Hintertor zu dem Carport gelangt. Das Carport befindet sich im Garten. Das Fahrrad war mittels eines Schlosses an Hinterrad und Rahmen gesichert und befand sich unter einem Vordach des Carports. Sachdienliche Hinweise bitte an die Saalfelder Polizei.

Pößneck: gefundene Geldbörse unterschlagen

Videoaufnahmen eines Pößnecker Großmarktes zeigen, wie vorgestern Nachmittag eine im Markt verlorene Geldbörse durch einen 40-Jährigen aufgehoben und mitgenommen wird. Seine 63-jährige Begleiterin duldet sein Verhalten, auch um später gemeinsam das Geld aus der Geldbörse zu vereinnahmen. Da der 40-Jährige einem Polizeibeamten persönlich bekannt ist, wurde er zu Hause aufgesucht, beide Personen dort angetroffen und die Tat von beiden auch eingestanden. Mittlerweile ist das Geld zurückgegeben und alle weiteren Dokumente aus der Geldbörse per Post auf dem Weg zur Geschädigten, so äußerten sich zumindest recht glaubwürdig die beiden reuigen Täter. Eine Anzeige bleibt beiden dennoch nicht erspart.

