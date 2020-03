Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: 50-Jährige verursacht angetrunken Kette von Unfällen

Saalfeld (ots)

Gestern Mittag kurz vor 13 Uhr verursacht eine 50-Jährige mit einem weißen Kleinwagen "VW up" zwischen Saalfeld und Rudolstadt mindestens 4 Unfälle. Wohl bedingt durch ihren Alkoholpegel, später wird ein Wert von fast 1 Promille gemessen, touchiert sie beim Auffahren auf die Bundesstraße in Gorndorf mehrfach die Leitplanke. Etwas weiter soll sie, laut Aussagen von Anrufern bei der Polizei, mehrere Leitpfosten umgefahren haben. Nach Wöhlsdorf gerät das Gefährt auf die Gegenspur und streift seitlich einen entgegenkommenden Pkw. Gestoppt wird die Tour an einer Baustelle, am sog. Südknoten, dem Abzweig von Schwarza nach Bad Blankenburg. Warnbaken auf der rechten abgesperrten Fahrspur durchfährt der Kleinwagen ungebremst und kommt am Heck eines Baustellenfahrzeugs zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise bei all den Unfällen niemand. Bei der Befragung zeigt die Fahrerin immense Ausfallerscheinungen, einen torkelnden Gang und an all die Vorfälle kann sie sich nicht erinnern. Die Polizei in Saalfeld erbittet sachdienliche Hinweise zu allen genannten und evtl. weiteren Vorfällen im Zusammenhang mit dieser Fahrt.

