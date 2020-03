Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Neuhaus am Rennweg (ots)

Ein 37-Jähriger aus Gräfenthal soll laut Aussage eines Zeugen am Dienstag gegen 13:50 Uhr auf der B 281 am Lichtener Berg mit seinem Pkw Renault mehrere Pkw und Lkw verkehrsgefährdend überholt haben. Zudem wurde beobachtet, dass der Mann an einer Tankstelle Bier kaufte und offensichtlich betrunken weiter fuhr. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann an seiner Arbeitsstelle ausfindig gemacht und ein Atemalkoholtest durchgeführt werden. Dieser ergab einen Wert von 1,38 Promille, so dass zudem eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Mann hat sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell