Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flachbildfernseher geklaut

Katzhütte (ots)

In der Zeit vom 15.03.2020 bis 21.03.2020 drangen unbekannte Täter in ein derzeit leerstehendes Gästehaus in Katzhütte ein. Der oder die Täter brachen im Gebüde die Türen mehrerer Gästezimmer auf und entwendten die Flachbildfernseher aus den Zimmern. Aus dem Keller des Gebäudes wurde neben anderen Werkzeugen eine Schneefräse entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro.

