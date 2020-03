Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Briefkasten aufgebrochen

Pößneck (ots)

Am 21.03.2020 gegen 01:00 Uhr brachen zwei derzeit unbekannte Personen einen Briefkasten in Pößneck, Obere Grabenstraße auf und entwendeten hieraus vermutlich 10-15 Briefe der Hausbewohner. Eine Zeuge beobachtete die Diebstahlshandlung und konnte die beiden männlichen Täter wie folgt beschreiben: beide ca. 175cm - 180cm groß, beide dunkel gekleidet wobei einer eine schwarze, der Andere eine rote Kapuze hatte. Zudem trugen beide Personen einen dunklen Rucksack bei sich. Die Schadenshöhe am Briefkasten wird auf ca. 30 Euro beziffert. Weitere Zeugenhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/431-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell