Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Führerschein abgenommen

Zollgrün, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 20.03.2020 gegen 05.30 Uhr wurde in Zollgrün einem Autofahrer durch Polizeibeamte der Führerschein abgenommen. Der 49-jährige mit einem PKW Skoda Rapid wurde in Zollgrün von den Beamten kontrolliert. Diese stellten Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,16 Promille Atemalkohol. Der Führerschein des Schleizers wurde sichergestellt. Im Krankenhaus in Schleiz wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

