Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Saalfeld: Verkehrsunfallflucht in einer Saalfelder Tiefgarage

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, 12.März 2020 um 15:00 wurde ein orangefarbener Honda "Jazz" in einer Tiefgarage in der Saalfelder Reinhardstraße abgestellt. Als der Besitzer um 16:00 Uhr zum Pkw zurückkam, bemerkte er Beschädigungen an der vorderen und hinteren Stoßstange, außerdem war der Honda gegen einen Betonpfeiler geschoben worden. Die Polizei in Saalfeld bittet um sachdienliche Hinweise.

